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13:31, 4 февраля 2025Россия

В России сделали прогноз о переговорах по Украине

Политолог Дугин спрогнозировал переговоры по Украине через полгода
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин предположил, что переговоры России и Украины начнутся как минимум через шесть месяцев. Своим мнением он поделился с телеканалом «Царьград».

По словам философа, если на Украине будут проводить выборы, это займет еще минимум полгода. «И тут еще надо согласиться с тем, что они легальны», — добавил Дугин.

К тому же Агентства США по международному развитию (USAID) и Национального фонда демократии (NED) больше нет, и это может добавить трудностей. Неизвестно, что произойдет в США в ближайшие полгода, отметил Дугин.

По его мнению, переговоры с США надо провести как можно позже. «Переговоры вести надо, вне всяких сомнений. Но чем позже, тем лучше. А так — надо побеждать. Правильными переговоры могут быть только с победителем. С побежденным или непонятно с кем не договариваются, им просто диктуют условия», — заявил эксперт.

Ранее в Кремле дали США совет по поводу Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтону лучше не оказывать помощь Киеву, тем самым способствуя завершению украинского конфликта.

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