В Кремле дали США совет по Украине

Песков назвал заявление Трампа о металлах предложением покупать военную помощь

Вашингтону лучше не оказывать помощь Киеву, тем самым способствуя завершению украинского конфликта. Такой совет США дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Властям США лучше, конечно, вообще не оказывать помощь Украине, тем самым способствуя завершению конфликта», — отметил представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов оказывать помощь Киеву в обмен на украинские редкоземельные ресурсы.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал предложение Трампа Украине «эгоистичным». По его словам, реконструкция Украины является «большой задачей», поэтому ресурсы страны «необходимо использовать для финансирования всего, что понадобится» после урегулирования конфликта.