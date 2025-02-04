В России заметно выросло производство двух видов алкоголя

Минсельхоз: Производство вина и коньяка в России выросло на 13,4 % в 2024 году

По итогам 2024 года суммарные объемы выпуска вина и коньяка в России увеличились на 13,4 процента в сравнении с показателем за 2023-й и составили порядка 61 миллиона дал. Об этом свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ, с которыми ознакомилась «Лента.ру».

За отчетный период производство тихих вин в стране выросло на 8,6 процента, до 32,6 миллиона дал, а игристых — на 24,7 процента, до 17,6 миллиона. Наибольшую динамику продемонстрировал выпуск крепленых вин, который за 12 месяцев увеличился на 29,6 процента и достиг отметки в 1,1 миллиона дал. Что касается коньяка, то его производство выросло на 10,2 процента, до 9,7 миллиона.

Главным регионам-производителем вышеуказанных видов алкогольной продукции в России стал Краснодарский край. На его долю пришлось в общей сложности 35,8 процента от всего выпуска. По итогам 2024 года продажи отечественных вин и коньяка выросли как в розничной торговле, так и в сфере общественного питания, резюмировали в Минсельхозе.

В 2024 году заметный прирост также продемонстрировало производство менее крепких алкогольных напитков. По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), суммарные объемы выпуска пива увеличились более чем на 10 процентов, пивных напитков — на 22,5 процента, а производство сидра, пуаре и медовухи за отчетный период выросло на 43,8 процента.