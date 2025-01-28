В России резко выросло производство сидра и медовухи

«РБК Вино»: Производство сидра, пуаре и медовухи выросло в РФ на 43,5 % в 2024-м

Производство пива в России выросло в 2024 году более чем на 10 процентов, а наиболее резко в стране увеличился показатель изготовления сидра, пуаре и медовухи, прибавивший 43,8 процента. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) пишет «РБК Вино».

Также значительный рост (на 22,5 процента) показало производство в РФ пивных напитков. В РАТК объясняют указанную динамику введением реестра пивоваров и обелением этого сегмента алкогольного рынка. В то же время побеседовавшие с журналистами эксперты объяснили, что речь идет о перераспределение категорий — из-за повышения акцизной ставки производители, которые ранее маркировали свою продукцию как «плодовую алкогольную» и «слабоалкогольную», теперь перевели ее в категории сидра и пивной продукции соответственно.

По итогам первых восьми месяцев прошлого года сообщалось о снижении выпуска слабоалкогольных напитков в России почти на треть (32,1 процента), до 8,95 миллиона декалитров. При этом общее производство спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, сидра, пуаре и медовухи) росло на 8,5 процента.

