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08:49, 4 февраля 2025Россия

В российском регионе из детсада эвакуировали более 100 человек

В Приморье из детского сада эвакуировали более 100 человек из-за задымления
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В городе Арсеньев Приморского края из здания детского сада на улице Октябрьская эвакуировали более 100 человек, среди которых 69 воспитанников, из-за задымления после короткого замыкания. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента никто из персонала и детей не пострадал. К моменту прибытия пожарных в правом крыле здания на первом этаже тлела проводка под обшивкой, наблюдалось задымление на первом и втором этажах.

В ходе проверки удалось установить, что при креплении домофона была повреждена электропроводка. Это и привело к короткому замыканию, разъяснили в приморском управлении МЧС.

До этого сообщалось, что в Бурятии дотла сгорела школа. В сельском учебном учреждении обучались всего 11 детей. Всех их отправили на дистанционное обучение.

ЖЗЛ

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