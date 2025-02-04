В российском регионе из детсада эвакуировали более 100 человек

В Приморье из детского сада эвакуировали более 100 человек из-за задымления

В городе Арсеньев Приморского края из здания детского сада на улице Октябрьская эвакуировали более 100 человек, среди которых 69 воспитанников, из-за задымления после короткого замыкания. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента никто из персонала и детей не пострадал. К моменту прибытия пожарных в правом крыле здания на первом этаже тлела проводка под обшивкой, наблюдалось задымление на первом и втором этажах.

В ходе проверки удалось установить, что при креплении домофона была повреждена электропроводка. Это и привело к короткому замыканию, разъяснили в приморском управлении МЧС.

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