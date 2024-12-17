В российском регионе дотла сгорела школа

В Бурятии произошел пожар в сельской школе. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, сообщили в МЧС.
В результате пожара деревянное здание образовательного учреждения было уничтожено практически полностью.
По факту пожара в Следственном комитете возбудили уголовное дело.
Предварительно, пожар мог произойти из-за аварийной работы электрического оборудования или электропроводки, поскольку недавно в здании был проведен ремонт с заменой системы отопления и установкой электрокотлов. Точную причину возгорания установят позднее.
В школе обучались всего 11 детей. Их перевели на дистанционное обучение.
Ранее в Забайкалье загорелось здание школы, огнем было охвачено около 950 квадратных метров.