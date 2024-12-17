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10:38, 17 декабря 2024Россия

В российском регионе дотла сгорела школа

В Бурятии произошел пожар в здании школы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: «Главное управление МЧС России по Республике Бурятия»

В Бурятии произошел пожар в сельской школе. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, сообщили в МЧС.

В результате пожара деревянное здание образовательного учреждения было уничтожено практически полностью.

По факту пожара в Следственном комитете возбудили уголовное дело.

Предварительно, пожар мог произойти из-за аварийной работы электрического оборудования или электропроводки, поскольку недавно в здании был проведен ремонт с заменой системы отопления и установкой электрокотлов. Точную причину возгорания установят позднее.

В школе обучались всего 11 детей. Их перевели на дистанционное обучение.

Ранее в Забайкалье загорелось здание школы, огнем было охвачено около 950 квадратных метров.

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