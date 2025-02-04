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12:30, 4 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе осудили организатора экстремистского религиозного объединения

В Краснодаре осудили организатора экстремистского религиозного объединения
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Краснодаре осудили организатора экстремистского религиозного объединения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Он осужден по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности»).

Как установил суд, с 1999 года Алексей Леликов (внесен в реестр террористов и экстремистов) был членом собрания, а в дальнейшем председателем комитета местной религиозной организации «Свидетели Иеговы» (включена в перечень террористических и экстремистских организаций в РФ). Однако, несмотря на ликвидацию этого сообщества, подсудимый в период с октября 2020 года по март 2021 года регулярно проводил собрания в интернете, в ходе которых изучалась религиозная литература и проводились выступления. Также он вел проповедническую деятельность, направленную на превосходство последователей и дающую негативную оценку людям, которые не являются их приверженцами. Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность организации.

Суд приговорил Леликова к шести годам и пяти месяцам колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и участием в общественных объединениях, сроком на пять лет с ограничением свободы сроком на один год. Его взяли под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, что россиянин участвовал в деятельности экстремистской организации и получил условный срок.

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