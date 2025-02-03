Россиянин участвовал в деятельности экстремистской организации и получил условный срок

Житель Приморья получил 3 года условно за участие в экстремистской организации

Суд приговорил к трем годам условно жителя закрытого административно-территориального образования Фокино, который участвовал в деятельности экстремисткой организации и привлекал в ее состав местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ.

Как установил суд, в период с ноября 2021 года по апрель 2023-го осужденный осуществлял деятельность, направленную на продолжение работы религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (включена в перечень террористических и экстремистских организаций в РФ). В частности, он распространял религиозную литературу, в том числе экстремистскую, среди местных жителей, привлекал в состав организации новых участников, а также активно участвовал в религиозных собраниях.

Ранее в Москве осудили хирурга за финансирование экстремистской деятельности.