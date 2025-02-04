В соседней с Россией стране ускорился рост цен

АФК: Рост цен в Казахстане потребует долгого сохранения высокой базовой ставки

На фоне ускорившегося в Казахстане роста цен в стране потребуется удерживать базовую ставку на высоких уровнях в течение более длительного отрезка времени, считают аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). Об этом сообщается на сайте организации.

В АФК указали, что для достижения таргета в 5 процентов месячная инфляция не должна превышать 0,41 процента, тогда как в стране она ускорилась с 0,9 до 1,1 процента, а годичный показатель — с 8,6 до 8,9 процента. Отмечается, что на фоне неблагоприятных данных дешевеет и нацвалюта — по итогам первых февральских торгов курс доллара вырос до 521,83 тенге, прибавив 3,63.

Сейчас ставка, установленная регулятором в этой соседней с Россией стране, находится на уровне 15,25 процента. Новое решение по ней планируют объявить 7 марта.

На прошлой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства обеспечить тотальную экономию средств и их расходование только на решение самых насущных задач. «Пришло время затянуть пояса и жить по средствам», — сказал глава государства на расширенном заседании кабмина. По его словам, «прежняя установка на то, что мы независимые, самостоятельные, сейчас уже не работает, поскольку ситуация необычная». Токаев уточнил, что граждан прежде всего волнует валютный курс.