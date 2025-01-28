Президент Казахстана потребовал обеспечить тотальную экономию средств

Токаев заявил, что в Казахстане пришло время затянуть пояса и жить по средствам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства страны обеспечить тотальную экономию средств и их расходование только на решение самых насущных задач. Слова главы этого постсоветского государства приводит ТАСС.

«Пришло время затянуть пояса и жить по средствам», — сказал Токаев на расширенном заседании кабмина. Также он анонсировал принятие и реализацию сложных решений, которые позволят предотвратить стагнацию экономики и обеспечить ее устойчивое развитие.

«Данная задача по силам госслужащим, обладающим высокой квалификацией и готовым брать на себя ответственность. Мировой опыт показывает, что эффективность госаппарата во многом проявляется именно в таких трудных ситуациях», — цитирует агентство президента Казахстана.

На этом же заседании стало известно, что рост экономики страны составил в 2024 году 4,8 процента. Год к году показатель незначительно сократился с зафиксированного в 2023-м 5,1 процента. Премьер-министр республики Олжас Бектенов назвал одной из причин такой динамики снижение объемов добычи нефти, произошедшее «во многом из-за обязательств в рамках ОПЕК+», а также капремонтов на крупных месторождениях.

Токаев возглавляет Казахстан с 2019 года. В 2022-м, после референдума, утвердившего, в частности, возможность занимать президентский пост только в течение одного семилетнего срока, он переизбрался, победив на досрочных выборах.