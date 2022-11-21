Токаев взял лидерство на выборах президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев лидирует на выборах президента Казахстана с 85,52% голосов

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лидирует на выборах главы республики. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола международного института региональных исследований «Открытое общество», передает РИА Новости.

Согласно данным опросов, проводимых на выходах с избирательных участков, за Токаева проголосовали 82,52 процента избирателей. По данным экзитпола, проведенного институтом общественной политики партии «Аманат», действующего президента поддержали 85,52 процента голосовавших. Институт комплексных социальных исследований «СОЦИС-А» сообщал о 82,02 процента голосов за Токаева.

> 80% избирателей проголосовали за Касым-Жомарта Токаева

При этом другие кандидаты набрали менее трех процентов голосов. За главу ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаева проголосовали 2,67 процента избирателей. Общественный деятель Каракат Абден набрала 2,61 процента голосов, экономист Мейрам Кажыкен — 2,43 процента, представитель Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев — 1,93 процента, правозащитница Салтанат Турсынбекова — 1,44 процента.

Назарбаев поздравил Токаева с победой

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уже поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах. По словам Назарбаева, победа действующего президента свидетельствует о его высоком авторитете и доказывает веру граждан в реформы и новые инициативы. Кроме того, это является «признанием стойкости, решительности и мудрости», которые Токаев «проявил в критические часы, когда на кону была независимость государства», добавил экс-президент.

Желаю, чтобы вы всегда пользовались всеобщей поддержкой и уважением народа Нурсултан Назарбаев Первый президент Казахстана

Сам Токаев заявил, что выборы президента прошли в соответствии с законодательством и в честной конкурентной борьбе. Он подчеркнул, что всем кандидатам в президенты были предоставлены равные возможности. «Они свободно посещали регионы, встречались с избирателями, вели агитацию. Никаких ограничений в отношении кого-либо не было. Каждому избирателю была предоставлена свобода выбора», — отметил он.

Также Токаев анонсировал кардинальные изменения в экономике страны. Он пообещал, что власти будут повышать благосостояние граждан, но предупредил, что для этого стране нужно единство. Кроме того, в дальнейшем будут реформированы все основные институты власти, заявил действующий президент.

Выборы проводились досрочно

Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По данным «СОЦИС-А», на них проголосовали 69,43 процента граждан республики, обладающих таким правом. Согласно исследованию «Открытого общества», явка составила 68,7 процента.

Касым-Жомарт Токаев призвал граждан республики избрать на выборах главы государства «наемного менеджера». По его словам, результаты голосования определят развитие Казахстана на ближайшие семь лет. Действующий лидер заявил, что для республики наступает время судьбоносных перемен и ответственных решений.