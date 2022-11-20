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23:51, 20 ноября 2022Бывший СССР

Токаев анонсировал кардинальные изменения в экономике Казахстана

Президент Казахстана Токаев пообещал изменения в экономике страны

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в своем республиканском предвыборном штабе после объявления результатов экзитпола о его победе на президентских выборах, пообещал кардинальные изменения в экономике страны. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Токаев заявил, что он и его команда будут повышать благосостояние граждан. Однако для воплощения этих целей в жизнь стране нужно единство.

Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Согласно данным экзитпола международного института региональных исследований «Открытое общество», на них лидирует Токаев, набравший около 82,52 процента голосов. Предварительные итоги выборов ЦИК страны обнародует в первой половине дня в понедельник.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Токаева с победой, заявив о его высоком авторитете в качестве главы государства.

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Екатерина Подвигина
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