В США возмутились тратам на трансгендерные оперы и комиксы

В Белом доме возмутились тратам денег американцев на трансгендерную оперу

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт раскритиковала использование денег налогоплательщиков США на трансгендерные (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) оперы и комиксы. Ее слова приводит газета The Sun.

Пресс-секретарь Белого дома высказалась о некоторых программах Агентства США по международному развитию (USAID). «70 тысяч долларов на постановку мюзикла о разнообразии и инклюзивности в Ирландии, 47 тысяч долларов на трансгендерную оперу в Колумбии, 32 тысячи долларов на трансгендерный комикс в Перу. Не знаю, как вы, но я, будучи налогоплательщиком, не хочу, чтобы мои доллары шли на такое дерьмо. И я знаю, что американский народ тоже этого не хочет», — сказала Ливитт.

Ранее номинированную на «Оскар» актрису из фильма «Эмилия Перес» Карлу Софию Гаскон обвинили в расизме и оскорблении чувств верующих из-за ряда ее старых публикаций в соцсети X.