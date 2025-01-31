Трансгендерную номинантку на «Оскар» обвинили в расизме и оскорблении чувств верующих

Номинантку на «Оскар» Гаскон обвинили в расизме и оскорблении чувств верующих

Номинированную на «Оскар» актрису из фильма «Эмилия Перес» Карлу Софию Гаскон обвинили в расизме и оскорблении верующих из-за ряда ее старых публикаций в соцсети X (бывший Twitter). Об этом сообщает издание Variety.

Испанка Гаскон стала первой номинированной на «Оскар» трансгендерной (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) актрисой. Большинство ее постов четырехлетней давности, на которые обратили внимание в СМИ, оскорбляют популярные религии или содержат расистские взгляды.

Так, в одной из публикаций артистка удивляется большому количеству мусульман в Испании и жалуется, что ее дочери вскоре придется учить арабский вместо английского. В другом посте Карла заявляет, что «устала от христианства, католицизма, ислама и всех дебильных верований, нарушающих права человека». Кроме того, актриса раскритиковала церемонию «Оскар» 2021 года, написав: «Я не поняла, что я смотрю: демонстрацию движения Black Lives Matter, афро-корейский фестиваль или мероприятие к 8 Марта».

Помимо проблемных постов в соцсетях, Гаскон упрекают в нарушении правил «Оскара»: артистка нелестно высказалась о своей конкурентке в номинации «Лучшая женская роль», звезде фильма «Я все еще здесь» Фернанде Торрес. Карла посчитала, что актриса могла быть причастной к критике картины «Эмилия Перес» в СМИ.

Актриса уже принесла извинения за старые публикации. Представители американской Академии кинематографа, присуждающей престижную премию, пока не комментировали скандал.

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