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14:38, 4 февраля 2025Бывший СССР

В Сумах ограничили проезд по городу из-за контрразведывательных мероприятий

СБУ ограничила проезд по Сумам из-за контрразведывательных мероприятий
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) ограничила проезд по Сумам из-за контрразведывательных мероприятий и проводит проверку машин и документов. Об этом сообщает издание «Общественное».

«Мероприятия проводятся на территории города для предотвращения и нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности», — приводятся в публикации слова представителя СБУ в Сумской области Олеси Рапуты.

О какой именно угрозе идет речь, не уточняется.

Ранее в Верховной Раде СБУ обвинили в создании концлагерей в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне. По словам народного депутата Артема Дмитрука, под видом борьбы якобы с «коллаборантами» туда доставляли людей с мешками на головах, закрывали их в подсобных помещениях и избивали.

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