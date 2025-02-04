В точках питания сети Subway обнаружили нарушения

Shot Проверка обнаружила нарушения в работе точек питания сети Subway

В работе сети точек быстрого питания Subway обнаружили ряд нарушений. Об этом сообщает «Shot Проверка» в Telegram.

Команда проекта проверила несколько точек питания и выявила, что на объектах используются гнилые овощи и просроченное мясо. Выяснилось, что списанные ингредиенты смешивают со свежими, которые тоже чаще всего являются просроченными. Также в результате проверки нашли тараканов и много грязи. «Найти чистое местечко в этом заведении — та еще задача», — отметили авторы материала.

«Санитарно-техническое состояние таких заведений неудовлетворительное. Это кишечная палочка, гельминты и пищевая инфекция для потребителей. Работа таких предприятий должна быть приостановлена до устранения всех замечаний», — отметила профессор кафедры гостиничного и ресторанного дела МГУСиТ Ольга Пасько.

Кроме того, по словам бывшей сотрудницы Subway Валерии Рокиной, на кухнях работают подростки. Они трудятся по 12-15 часов без официального оформления.

Редакция «Shot Проверки» направила запросы в контролирующие органы с требованием провести дополнительные проверки и принять меры в отношении нарушителей.

Ранее в оливье из российских магазинов нашли кишечную палочку. Сотрудники «Shot проверки» провели дегустацию салатов из пяти крупных сетевых магазинов, а затем отправили эти образцы на лабораторный анализ.