В оливье из российских магазинов обнаружили кишечную палочку

«Shot Проверка»: в пяти образцах оливье из магазинов обнаружена кишечная палочка

В образцах салатов оливье из пяти крупных сетевых магазинов обнаружена кишечная палочка. Такой результат показали исследования продукции, инициированные «Shot проверкой», соответствующие данные имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Сотрудники «Shot проверки» провели собственную дегустацию пяти салатов оливье из сетевых магазинов, а затем отправили эти образцы на лабораторный анализ — во всех из них была обнаружена кишечная палочка.

Эксперт лаборатории, кандидат наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова пояснила, что к такому результату привело нарушение технологии приготовления и хранения. По ее словам, кишечная палочка развивается, если продукты просрочены или оборудование не поддерживает правильный температурный режим.

«В преддверии праздников важно помнить об этих рисках и тщательно выбирать места, где вы покупаете готовую еду», — отметила Мясникова.

Эксперт также указала, что термометр на витрине с салатами должен показывать не выше минус 6 градусов. Кроме того, она поделилась лайфхаком — в магазинах с высокой проходимостью салаты вряд ли успевают залежаться. Также нужно внимательно смотреть на маркировку при фасовке: у такой продукции короткий срок годности.

Ранее сообщалось, что в Москве приостановлена работа одного из заведений известной сети «Моремания». Поводом для осмотра заведений стал материал в Telegram-канале «Shot проверка» — в нем сообщалось, что в ресторанах хранили просроченную икру и гнилые овощи. Также многие изделия и ингредиенты без отметки о сроке годности держали вне холодильника.