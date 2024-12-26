Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:57, 26 декабря 2024Забота о себе

В оливье из российских магазинов обнаружили кишечную палочку

«Shot Проверка»: в пяти образцах оливье из магазинов обнаружена кишечная палочка
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В образцах салатов оливье из пяти крупных сетевых магазинов обнаружена кишечная палочка. Такой результат показали исследования продукции, инициированные «Shot проверкой», соответствующие данные имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Сотрудники «Shot проверки» провели собственную дегустацию пяти салатов оливье из сетевых магазинов, а затем отправили эти образцы на лабораторный анализ — во всех из них была обнаружена кишечная палочка.

Эксперт лаборатории, кандидат наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова пояснила, что к такому результату привело нарушение технологии приготовления и хранения. По ее словам, кишечная палочка развивается, если продукты просрочены или оборудование не поддерживает правильный температурный режим.

«В преддверии праздников важно помнить об этих рисках и тщательно выбирать места, где вы покупаете готовую еду», — отметила Мясникова.

Эксперт также указала, что термометр на витрине с салатами должен показывать не выше минус 6 градусов. Кроме того, она поделилась лайфхаком — в магазинах с высокой проходимостью салаты вряд ли успевают залежаться. Также нужно внимательно смотреть на маркировку при фасовке: у такой продукции короткий срок годности.

Ранее сообщалось, что в Москве приостановлена работа одного из заведений известной сети «Моремания». Поводом для осмотра заведений стал материал в Telegram-канале «Shot проверка» — в нем сообщалось, что в ресторанах хранили просроченную икру и гнилые овощи. Также многие изделия и ингредиенты без отметки о сроке годности держали вне холодильника.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина пыталась подорвать высокопоставленных российских военных. Бомбу собирались передать под видом подарка

      Модель Перминова рассказала о будущем детей после разрыва с миллиардером

      Программу реновации в Москве расширят

      Прибыль одного из крупнейших российских банков взлетела

      В Кремле призвали не строить гипотезы о причинах крушения самолета в Казахстане

      На Украине заступились за Россию в ответ на критику экс-посла США

      Служебную собаку впервые наградили медалью Росгвардии в Петербурге

      На Украине сделали прогноз по возвращению беженцев

      Стала известна ситуация с лимитами по семейной ипотеке

      Российский бортпроводник оказался среди пассажиров упавшего в Актау самолета и не выжил

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше