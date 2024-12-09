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19:36, 9 декабря 2024Экономика

В ресторане известной в Москве сети приостановлена работа из-за антисанитарии

В ресторане «Моремания» в Москве на 60 дней приостановлена работа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Farhad Ibrahimzade / Unsplash

В Москве приостановлена работа одного из заведений известной сети «Моремания». Об этом сообщает РИА Новости, отсылая к судебному решению.

По данным агентства, ресторан на проспекте Мира в центре Москвы не сможет работать в ближайшие 60 дней. Юридическое лицо — ООО «Севрыба» — признали виновным по статье 6.6 КоАП РФ, касающейся соблюдения санитарных норм в организации питания.

О том, что специалисты Роспотребнадзора выявили санитарные несоответствия в нескольких ресторанах сети «Моремания», стало известно 6 декабря. Поводом для осмотра заведений стал материал в Telegram-канале «Shot проверка» — в нем сообщалось, что в ресторанах хранили просроченную икру и гнилые овощи. Также многие изделия и ингредиенты без отметки о сроке годности держали вне холодильника.

Тогда же, как уточнялось, на улице Киевской и проспекте Мира было изъято около 73 килограммов сырья. На организацию был составлен протокол.

В сентябре в известных ресторанах Москвы нашли тараканов. В тот момент речь шла об «Иль Патио», где работники использовали телефоны, трогали мусорку и сырье из контейнеров, а также не соблюдали правила хранения еды.

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