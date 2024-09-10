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13:26, 10 сентября 2024Россия

В известных ресторанах Москвы нашли тараканов и нарушение санитарных норм

«Shot проверка» выявила нарушение санитарных норм в «Иль Патио» и «Планете суши»

Фото: Олег Тараканов / Фотобанк Лори

Сотрудники известных московских ресторанов «Иль Патио» и «Планета суши» нарушают санитарные нормы: пользуются телефонами во время работы, голыми руками трогают мусорку и еду из контейнеров, не соблюдают правила хранения продуктов. Это выяснили журналисты «Shot проверки», соответствующий релиз поступил в редакцию «Ленты.ру».

Сообщается, что агенту «Shot проверки» понадобилось две смены, чтобы найти в ресторане с 30-летним опытом множество нарушений санитарных норм. «Сотрудники ресторана игнорируют стандарты чистоты во время приготовления блюд, не моют руки и наносят маркировку на продукты только перед проверкой», — говорится в релизе.

Уточняется, что сотрудники «Иль Патио» и «Планеты суши» осознанно не следуют нормам санитарии из-за большого количества заказов.

На результаты расследования обратила внимание депутат Госдумы Юлия Дрожжина — она направила обращение в Роспотребнадзор с требованием проверить рестораны.

Адвокат Роман Костенко в свою очередь призвал посетителей заведений не бояться отстаивать свои права. «Если потребителю подано испорченное блюдо или блюдо ненадлежащего вида и вкуса и заведение это признало, то потребитель имеет право на безвозмездное его изготовление, уменьшение его стоимости или исключение из чека», — заявил он.

Ранее, в августе, городе Тетюши в Татарстане 11-летняя школьница купила шаурму в ларьке и насмерть отравилась. Юная россиянка съела фастфуд и в тот же день пожаловалась родителям на недомогание и сильную тошноту.

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      Варвара Кошечкина
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