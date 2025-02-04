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17:57, 4 февраля 2025Бывший СССР

В Узбекистане раскрыли направленные на россиян колл-центры мошенников

СГБ Узбекистана раскрыла направленные на россиян колл-центры мошенников
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Unsplash

Служба госбезопасности (СГБ) Узбекистана раскрыла направленные на россиян колл-центры мошенников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий была пресечена деятельность главы группы, (...) который создал под своим руководством преступную структуру, занимавшуюся незаконным присвоением денежных средств граждан Российской Федерации», — заявили в СГБ. Как сообщается, группа из 32 человек под руководством уроженца Ферганы 1986 года рождения действовала под видом двух колл-центров в Фергане и одного в Ташкенте.

Операторы использовали персональные данные граждан России, покупавших биологически активные добавки (БАД) в интернете, и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом предоставления выплат мошенники убеждали россиян перечислить якобы необходимый взнос. В отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 168 (мошенничество, совершенное группой лиц) и статьей 278-2 (незаконный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Ранее украинские мошенники стали присылать россиянам деньги ради шантажа. В комментариях к переводу злоумышленники пишут благодарность за якобы помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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