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19:57, 27 января 2025Бывший СССР

Мошенники с Украины придумали новую схему обмана россиян. Как она работает?

Mash: Украинские мошенники стали присылать россиянам деньги ради шантажа
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ArtMarie / Getty Images

Украинские мошенники придумали новую схему, в ходе которой присылают гражданам России деньги. В комментариях к переводу злоумышленники пишут благодарность за якобы помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

После этого злоумышленники делают скриншот оповещения о переводе денег и обещают получателю отправить снимок в ФСБ, угрожая уголовным делом «за поддержку армии недруга». Получателю оговаривается конкретный срок, в который он должен перечислить деньги, так как мошенник «получит уведомление» о прочтении электронного письма.

«Я житель другого государства. Там, где я живу, по нашему закону я делаю благое дело», — подчеркивают они.

Фото: Aquarius Studio / Shutterstock / Fotodom

Мошенники с Украины создали широкую сеть курьеров-дропперов

Украинские телефонные мошенники массово вовлекают граждан в преступные схемы, превращая россиян в дропперов — людей, которые по заказу куратора выезжают к жертве, согласившейся отдать деньги злоумышленникам. Кураторы из украинских кол-центров (дроповоды) дают им подробные инструкции и пошагово ведут к жертве, у которой ранее выманили деньги, чтобы забрать их и вывести на криптовалютный счет.

После выполнения заказа дроппер получает 5-10 процентов от суммы, которую удалось украсть у пострадавшего. В этой схеме существует карьерный рост, когда дроппер сам становится куратором или главой обнал-сервиса и помогает выводить деньги обманутых россиян за границу.

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В случае, если дроппер отказывается от выполнения задания, мошенники угрожают ему компроматом, который он добровольно передал дроповоду в начале сотрудничества. В частности, это может быть добровольно записанное россиянином видео, за которое он может понести ответственность по российским законам.

Кроме того, кураторы подключают «спортиков» — молодых людей спортивного телосложения, которые избивают дропперов, записывают видео с его наказанием и отправляют кураторам.

Названы самые распространенные схемы мошенничества

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин раскрыл самые распространенные схемы мошенничества в 2024 году. По его словам, среди наиболее популярных схем мошенничества — схема Fake Boss. При таком обмане мошенники связываются с сотрудниками компаний, выдавая себя за руководителей, и требуют срочно выполнить финансовые переводы или предоставить конфиденциальную информацию.

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«Используя методы социальной инженерии, они создают ощущение неотложности, заставляя сотрудников действовать без должной проверки», — отметил депутат.

Еще одна популярная схема — фальшивый розыгрыш призов. Мошенники создают поддельные сайты и рассылают сообщения о выигрышах в несуществующей лотерее или акции.

ЖЗЛ
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