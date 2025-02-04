Василия Ливанова выписали из больницы

Жена Василия Ливанова Елена сообщила, что артиста выписали из больницы

Легендарного актера Василия Ливанова, исполнителя роли Шерлока Холмса в советской экранизации, выписали из больницы. Об этом его жена Елена сообщила агентству «Москва».

По словам женщины, в данный момент артист находится дома и чувствует себя нормально. Также ситуацию с госпитализацией Ливанова прокомментировал его друг Юрий Энтин.

«Василия регулярно будут возить в больницу. Такая уж у него болезнь, нехватка железа. Его отвозят в реанимационный центр и там стабилизируют. По сути это профилактика. Ничего страшного в этом нет. Надо понимать, что Василию необходим этот уход», — заявил он.

Ранее стало известно, что жена Василия Ливанова Елена заявила, что кто-то запускает фейки о состоянии здоровья артиста.