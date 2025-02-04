Bloomberg: Виллу Одри Хепберн в Швейцарии выставили на продажу за $20,8 млн

В Швейцарии выставили на продажу виллу, в прошлом принадлежавшую культовой актрисе Одри Хепберн. Стоимость объекта составляет 20,8 миллиона долларов, сообщает агентство Bloomberg.

Речь идет об особняке XVIII века под названием La Paisible, расположенном в деревне под Женевой. Внутри трехэтажного дома 12 спален и восемь ванных комнат, общая площадь жилья составляет более тысячи квадратных метров.

Хепберн владела виллой с 1963-го 1993-й — год, когда ее не стало. После дом перешел к сыновьям актрисы, которые продали его в 2001 году нынешним владельцам. Собственники жилья решили продать его после того, как их шестеро детей выросли, и семья перестала нуждаться в большом жилье.

Ранее в США выставили на продажу бывший дом актрисы Бриттани Мерфи и певицы Бритни Спирс. Владельцы рассчитывают получить за объект 18 миллионов долларов.