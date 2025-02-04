Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:16, 4 февраля 2025Экономика

Виллу Одри Хепберн в Швейцарии выставили на продажу

Bloomberg: Виллу Одри Хепберн в Швейцарии выставили на продажу за $20,8 млн
Александра Качан (Редактор)
Одри Хепбер

Одри Хепбер. Фото: g49 / ZumaPress.com / Globallookpress.com

В Швейцарии выставили на продажу виллу, в прошлом принадлежавшую культовой актрисе Одри Хепберн. Стоимость объекта составляет 20,8 миллиона долларов, сообщает агентство Bloomberg.

Речь идет об особняке XVIII века под названием La Paisible, расположенном в деревне под Женевой. Внутри трехэтажного дома 12 спален и восемь ванных комнат, общая площадь жилья составляет более тысячи квадратных метров.

Хепберн владела виллой с 1963-го 1993-й — год, когда ее не стало. После дом перешел к сыновьям актрисы, которые продали его в 2001 году нынешним владельцам. Собственники жилья решили продать его после того, как их шестеро детей выросли, и семья перестала нуждаться в большом жилье.

Ранее в США выставили на продажу бывший дом актрисы Бриттани Мерфи и певицы Бритни Спирс. Владельцы рассчитывают получить за объект 18 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны меняет категории годности по ряду болезней. Что нужно знать призывникам и контрактникам?

      Россияне назвали любимые зимние развлечения

      В Германии раскрыли отношение Трампа к конфликту на Украине

      В ВСУ заявили о продвижении российских войск под Димитровым

      Сотрудников российской военно-космической академии обвинили в мошенничестве

      В Минобороны разъяснили изменение категорий годности по ряду болезней

      В Минобороны России раскрыли свежие данные о ходе боев в Курской области

      Собиравшийся воевать в ВСУ россиянин сел на девять лет в колонию за госизмену

      В России высказались о штрафах за старые автомобили

      В аэропорту Москвы объявили тревогу из-за аварийной посадки самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше