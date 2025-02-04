Власти крупного российского города разработали проект об эвакуации населения

Правительство Санкт-Петербурга разработало проект документа о создании эвакуационной комиссии. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Власти одного из самых крупных российских городов предусмотрели вывоз ценностей из города, а также перемещение населения в безопасное место в случае необходимости — норма о комиссии по эвакуации будет действовать как в мирное, так и военное время. Известно, что разработанный городским комитетом по законности документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Главой комиссии станет вице-губернатор Евгений Разумишкин, кроме него в комиссию войдут главы петербургских департаментов, отвечающие за культуру, транспорт и соцобеспечение. Также членами комиссии станут главы органов внутренних дел и военных комиссариатов.
Появление комиссии приведет региональное законодательство в соответствие с федеральным.
Ранее об эвакуации объявляли власти закрытого города Комаровский в Оренбургской области — население призвали укрыться из-за возможной атаки дрона.