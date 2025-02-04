Власти Польши захотели забрать еще несколько объектов недвижимости России

Посол Андреев: Варшава претендует на еще несколько объектов недвижимости России

Власти Польши захотели забрать еще несколько объектов российской недвижимости. Об этом сообщил РИА Новости посол России в Варшаве Сергей Андреев.

«Есть еще несколько объектов, которые польская сторона отказывается признавать нашей собственностью. Какие у нее планы на их счет, нам пока не известно», — заявил Андреев.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, почему страна не высылает российского посла. По его словам, такое решение должно быть принято на уровне ЕС или НАТО. Моравецкий отметил, что выслать российского посла является простой задачей, пояснив, что в этом случае Москва в ответ вышлет посла Польши.