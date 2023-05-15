Польша объяснила причину отказа выслать посла России из страны

Премьер Польши Моравецкий: решение о высылке посла РФ должны принять на уровне ЕС или НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat объяснил причину, по которой Варшава в настоящее время отказывается выслать из страны посла России. По его словам, подобное решение должно быть принято на уровне Евросоюза или НАТО.

«Послы есть в разных странах. НАТО как единое целое не предприняло такого шага, так же как Европейский союз, и мы не решились на такой шаг», — заявил он.

Моравецкий отметил, что выслать российского посла является простой задачей, пояснив, что в этом случае Москва в ответ вышлет посла Польши. Он добавил, что в таком исходе не заинтересована ни одна из сторон, поскольку это приведет к затруднению взаимного прохождения информации.

Ранее польский премьер пообещал работать над очередным изъятием зданий у посольства России в стране. Он подчеркнул, что недавно у Москвы было отобрано одно из зданий на территории Варшавы.