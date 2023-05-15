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21:33, 15 мая 2023Мир

Польша пообещала работать над изъятием зданий у посольства России

Премьер Польши Моравецкий пообещал работать над очередным изъятием зданий у посольства РФ
СюжетПротесты в Москве
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Flashpic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал работать над очередным изъятием зданий у посольства России в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала Polsat.

«Недавно в результате успешных действий было отобрано одно из зданий на территории Варшавы. И мы будем работать над очередными», — подчеркнул политик.

Ранее польские власти решили изъять здание, в котором размещена школа при российском посольстве в Варшаве, в пользу государства. По мнению представителя МИД Польши Лукаша Ясина, это здание было занято незаконно.

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Москва допускает разрыв дипломатических отношений с Варшавой. Дипмиссия направила в МИД Польши официальную ноту протеста.

В связи с инцидентом Министерство иностранных дел России выразило протест временному поверенному в делах Польши в Москве Яцеку Щлядевскому. Кроме того, в ведомстве пообещали жестко отреагировать на произошедшее, назвав случившееся грубым нарушением Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях.

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Марина Совина
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