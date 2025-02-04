Власти региона России объявили о приведении в готовность системы ПВО

Из-за опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области привели в готовность систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев в Telegram.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — объявил о приведении систем в готовность губернатор.
Власти Воронежской области призвали жителей следить за оповещениями от правительства и МЧС.
Ранее стало известно, что при атаке Вооруженных сил Украины в приграничье три россиянки получили ранения.