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18:11, 4 февраля 2025Россия

Власти региона России объявили о приведении в готовность системы ПВО

Воронежский губернатор Гусев: Система ПВО наготове из-за опасности атаки БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Из-за опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области привели в готовность систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев в Telegram.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — объявил о приведении систем в готовность губернатор.

Власти Воронежской области призвали жителей следить за оповещениями от правительства и МЧС.

Ранее стало известно, что при атаке Вооруженных сил Украины в приграничье три россиянки получили ранения.

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