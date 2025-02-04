Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:17, 4 февраля 2025Бывший СССР

Военкор предрек появление нового котла для ВСУ в ДНР

Коц: В ДНР к западу от Курахово для ВСУ намечается новый котел
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

В Донецкой народной республике (ДНР) может появиться новый котел для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram.

По его словам, российские военные могут окружить украинские подразделения к западу от Курахово. Коц рассказал, что в настоящее время ВСУ «серьезно упираются» в Дачном. Военкор уточнил, что населенный пункт поделен на две половины, при этом его центральные районы не контролирует ни одна из сторон.

«К западу от Курахово намечается новый котел. (...) Наши подразделения уже приступили к штурму Андреевки северо-западнее и зачищают лесополки южнее Улаклы, что в перспективе может позволить захлопнуть в котле группировку ВСУ к юго-западу от Курахово», — объяснил Коц.

В январе стало известно об окружении ВСУ под Великой Новоселкой в ДНР. В котле оказались около 1500 украинских бойцов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв в «Алых Парусах» устроил смертник с миной на теле. Кто он?

      Доктор Мясников назвал гадостью один популярный продукт

      Разлучивший «многодетную семью» с сыном россиянин объяснил свой поступок

      Раскрыты дата и место похорон основателя батальона «Арбат»

      Роспотребнадзор оценит опасность последствий катастрофы в Черном море для здоровья

      Wildberries призвали не нарушать права продавцов

      Россиянам назвали условия невозможности продать земельный участок

      У летевшего из Грузии самолета с россиянами на борту возникла проблема с двигателем

      В России объяснили причину до сих пор несостоявшейся встречи Путина и Трампа

      Автомобилист пожаловался на отказ мультимедиа Changan в мороз

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше