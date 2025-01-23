Стало известно об окружении ВСУ под Великой Новоселкой

Mash: в окружение под Великой Новоселкой попали 1500 бойцов ВСУ и наемников

Около 1500 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников из других стран оказались в котле под поселком Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание утверждает, что подразделения группировки «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ замкнули кольцо в районе реки Кашлагач, отрезав украинским военным пути отступления. При этом выяснилось, что последние несколько дней те запрашивали отход, но разрешения не поступало.

ВСУ периодически предпринимают безуспешные попытки прорвать котел. Только за 23 января было ликвидировано около полутора сотен военных, включая наемников из Польши, Грузии и Великобритании.

22 января украинский журналист, главред портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов признал, что ВСУ находятся в катастрофической ситуации в Великой Новоселке. «Развернуть связь, организовать обеспечение и скорую эвакуацию невозможно. Как дальше это возможно удерживать? Пополнения людьми нет. Но есть приказ держаться», — заявил он.

Российские военные начали штурм Великой Новоселки 20 января. Бойцы заходят в населенный пункт малыми группами при поддержке техники.