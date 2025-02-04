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06:05, 4 февраля 2025Интернет и СМИ

Врачи призвали женатых россиян спать голыми и в носках

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман призвали россиян в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале спать голыми и в носках. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

В выпуске специалисты давали рекомендации для сохранения крепкого брака. В качестве одной из них врачи призвали россиян спать без одежды и в носках, при этом обнимаясь. Малышева объяснила, что во время такого сна выделяется окситоцин — гормон привязанности. Кардиолог, в свою очередь, добавил, что сохранение ног в тепле способствует более быстрому засыпанию.

«На страсти не проживешь, а вот на привязанности проживешь долго», — заключил Гандельман.

Ранее Малышева назвала два правила, которые следует соблюдать для здорового сна. Она посоветовала исключить все внешние раздражители и не допускать, чтобы шея была пережата.

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