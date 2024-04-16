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20:20, 16 апреля 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали два правила для сна

Врач Малышева заявила, что во время сна шея не должна быть пережата
Елена Малышева

Елена Малышева. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала два правила, которые необходимо соблюдать для здорового сна. Выпуск передачи, в котором специалистка дала свои рекомендации, доступен на сайте телеканала.

Малышева раскрыла, что во время сна лимфатическая система мозга выводит из него токсические вещества. Поэтому, уточнила врач, шея во время сна не должна быть пережата. «Мы должны лежать, не должны быть пережаты пути оттока по венам. И мы должны проснуться со свежей головой», — отметила она.

Специалистка подчеркнула, что во сне формируется иммунитет и исправляются различные повреждения организма. Она добавила, что во время отдыха мозг обрабатывает информацию, полученную за день. «Ночь — это ситуация, когда вы закрыли глаза, у вас нет никаких внешних раздражителей. Никаких», — озвучила Малышева еще одно правило для сна.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал продукты, помогающие от бессонницы. К таковым от отнес бананы, вишню, яйца и индейку.

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      Мария Большакова
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