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16:32, 4 февраля 2025Бывший СССР

ВС России поразили «Солнцепеком» опорный пункт ВСУ в Харьковской области

Минобороны: ТОС-1А «Солнцепек» сжег опорный пункт ВСУ в Харьковской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Российские войска ударом тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры атаки показала в Telegram пресс-служба Министерства обороны России.

«"Солнцепек" сжег позиции ВСУ. Расчет ТОС-1А "Солнцепек" (...) уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в лесополосе Харьковской области», — говорится в публикации Минобороны.

Отмечается, что в атаке также принимал участие расчет беспилотников.

Ранее Минобороны показало видео удара «Солнцепека» по ВСУ в Курской области. В результате атаки был уничтожен личный состав соединения украинской армии.

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