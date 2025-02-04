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12:55, 4 февраля 2025Силовые структуры

Вырубившие деревья на миллионы рублей черные лесорубы получили срок в российском регионе

В Иркутской области вырубившие деревья на 10 млн черные лесорубы получили срок
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Нижнеудинский городской суд Иркутской области приговорил девять мужчин к лишению свободы на срок от двух до восьми лет по делу о незаконной вырубке деревьев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что в мае 2021 года глава лесозаготовительной фирмы под видом законного бизнеса создал преступную группу, в которую привлек пятерых своих знакомых, а также других местных жителей. За полтора года преступная группа совершила 23 незаконные вырубки древесины на десять миллионов рублей.

В 2022 году действия черных лесорубов пресекла полиция, лидера взяли под стражу. Свою вину члены группы не признали.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье задержали контрабандистов из Китая с золотом на 55 миллионов рублей.

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