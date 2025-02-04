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14:06, 4 февраля 2025Силовые структуры

Задержанный ФСБ россиянин получил срок за оправдание терроризма

В Екатеринбурге суд дал 6 лет колонии жителю за комментарии в соцсети
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил 41-летнего жителя к шести годам колонии общего режима за оправдание терроризма в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель УФСБ России по Челябинской области Татьяна Соснина.

Россиянина признали виновным в преступлении по статье 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ. Поводом для возбуждения уголовного дела стали его комментарии в соцсети. Задержали мужчину сотрудники ФСБ в апреле 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае осудили мужчину за призывы к экстремизму.

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