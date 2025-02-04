Захарова обратила внимание на шизофренические траты USAID

Захарова: Направленности трат USAID носили шизофренический характер

Направленности трат Агентства США по международному развитию (англ. United States Agency for International Development, USAID) носили шизофренический характер и сопровождались многочисленными злоупотреблениями. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем канале в Telegram.

В частности, дипломат привела ниже список различных трат USAID, указав, что по большей части они были направлены на поддержку ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Среди них: 2 миллиона долларов на проведение хирургических операций по смене пола и ЛГБТ-активизм в Гватемале; 47 тысяч долларов на трансгендерную оперу в Колумбии и 32 тысячи долларов на выпуск трансгендерного комикса в Перу.

Кроме того, Захарова обратила внимание, что многие из американских средств фактически ушли на поддержку террористических группировок в Афганистане.

Ранее Белый дом опубликовал данные, согласно которым USAID занималось финансированием ЛГБТ-постановок за пределами США, оплачивало еду для боевиков «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) и тратила сотни миллионов долларов на финансирование ирригационных каналов, сельскохозяйственного оборудования и удобрений, используемых для производства героина в Афганистане.