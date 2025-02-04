Агентство USAID финансировало ЛГБТ-мюзиклы, «Аль-Каиду» и производство героина

Американское Агентство по международному развитию (USAID) занималось финансированием ЛГБТ-постановок за пределами США (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), оплачивало еду для боевиков «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) и тратила сотни миллионов долларов на финансирование «ирригационных каналов, сельскохозяйственного оборудования и удобрений, используемых для производства героина в Афганистане. Сообщение об этом опубликовано на сайте Белого дома.

Администрация президента США Дональда Трампа обвинила USAID в расточительстве средств налогоплательщиков. Белый дом также перечислил ряд проектов, которые получали американские деньги.