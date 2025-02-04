Заместительница британского премьера объявила педофилом брата короля Карла III

Заместитель британского премьера Анджела Рэйнер объявила принца Эндрю педофилом

Заместительница британского премьер-министра Анджела Рэйнер объявила принца Эндрю педофилом. Об этом сообщает издание Daily Beast.

О случае, произошедшем еще в 2022 году, стало известно лишь теперь. Когда британский престол занял Карл III, Рэйнер обнаружила, что его младший брат принц Эндрю может подменять монарха в случае необходимости. К тому времени вся Британия знала, что Эндрю подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Несмотря на это, он сохранил некоторые права члена королевской семьи и оставался государственным советником.

Рэйнер считала это огромной проблемой. По ее мнению, правительству следовало что-то сделать, чтобы король не делегировал свои полномочия Эндрю. Она подчеркивала, что не против монархии, но педофилов не любит.

В итоге Букингемский дворец предложил компромиссный вариант: в список государственных советников, помимо Эндрю, включили принцессу Анну и принца Эдварда — сестру и еще одного брата Карла III. Расчет был на то, что при таком количестве советников услуги Эндрю не понадобятся никогда

Рэйнер это казалось сомнительным выходом, поскольку ей как члену парламента пришлось бы поддержать всех советников, в том числе и Эндрю. «Я не стану голосовать за то, чтобы этот извращенец остался, — заявила она. — Я не могу потом ехать к своим избирателям и говорить, что, да, я это поддержала».

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем.

Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили титулов и званий.

Ранее стало известно, что Карл III поручил личному казначею, сэру Майклу Стивенсу, лишить принца Эндрю ежегодного личного содержания. Предположительно, оно составляет порядка одного миллиона фунтов стерлингов