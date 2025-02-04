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20:18, 4 февраля 2025Силовые структуры

Замгубернатора Ростовской области избрали меру пресечения по уголовному делу

Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Федотову
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд заключил под стражу заместителя губернатора Ростовской области Лилию Федотову по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновница пробудет под арестом два месяца. Она не признает вину.

О возбуждении уголовного дела против Федотовой стало известно в понедельник, 3 февраля. По данным следствия, в 2020 году женщина при наличии средств в бюджете привлекла кредиты для нужд региона на 12 миллиардов рублей по высокой ставке.

Ущерб бюджету Ростовской области составил почти два миллиарда рублей.

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