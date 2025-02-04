Замгубернатора Ростовской области отказалась признавать вину на допросе

Замгубернатора Ростовской области Федотова не признала вину на допросе

Заместитель губернатора Ростовской области Лилия Федотова на допросе отказалась признавать вину по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

О возбуждении уголовного дела в отношении Федотовой стало известно 3 февраля. По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии остатков бюджетных средств привлекла кредиты для нужд Ростовской области на 12 миллиардов рублей по ставке больше шести процентов годовых. Таким образом она нарушила требования долговой политики, по которой такие займы привлекаются по более низкой ставке.

Ущерб бюджету Ростовской области по уголовному делу Лилии Федотовой почти два миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что суд дал 10 лет колонии экс-замглавы администрации Пскова за взятки.