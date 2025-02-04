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16:55, 4 февраля 2025Силовые структуры

Замгубернатора Ростовской области отказалась признавать вину на допросе

Замгубернатора Ростовской области Федотова не признала вину на допросе
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
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Лилия Федотова

Лилия Федотова. Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Заместитель губернатора Ростовской области Лилия Федотова на допросе отказалась признавать вину по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

О возбуждении уголовного дела в отношении Федотовой стало известно 3 февраля. По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии остатков бюджетных средств привлекла кредиты для нужд Ростовской области на 12 миллиардов рублей по ставке больше шести процентов годовых. Таким образом она нарушила требования долговой политики, по которой такие займы привлекаются по более низкой ставке.

Ущерб бюджету Ростовской области по уголовному делу Лилии Федотовой почти два миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что суд дал 10 лет колонии экс-замглавы администрации Пскова за взятки.

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