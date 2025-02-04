Автовладельцам назвали способы борьбы с запотеванием стекол

Физик Буряков: Справиться с запотеванием стекол машины помогут специальные спреи

Справиться с запотеванием стекол машины поможет обеспечение циркуляции воздуха в салоне, а также специальные спреи и жидкости, объяснил запотевания стекол машины научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков. В беседе с «Лентой.ру» эксперт рассказал автовладельцам о порядке действий в подобных случаях.

«Запотевшие стекла автомобиля — нередкая проблема, с которой встречаются водители в холодное время года. Эта ситуация возникает из-за конденсации влаги на внутренней стороне окон, что мешает обзору водителя и пассажиров. Когда температура внутри салона автомобиля выше, чем снаружи, теплый воздух содержит больше влаги. При соприкосновении с холодными окнами эта влага конденсируется, образуя капли на стеклах. Если в салоне находятся люди в мокрой одежде или обуви, процесс усиливается. Также к накоплению влаги могут приводить неисправности в системе вентиляции или кондиционирования», — объяснил специалист.

Чтобы устранить запотевание в салоне авто, можно воспользоваться несколькими методами. Один из них — обеспечение хорошей циркуляции воздуха. Включив кондиционер и систему обогрева, вы осушаете воздух в салоне, уменьшая количество влаги Арсений Буряков научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА

При этом он предостерег от чрезмерного использования функции рециркуляции. «Если в салоне уже высокая влажность, рециркуляция лишь удержит ее внутри. Намного эффективнее включить приток свежего воздуха снаружи вместе с кондиционером или отопителем», — пояснил Буряков.

Также можно воспользоваться специальными антизапотевателями в виде спреев или жидкости, советует специалист, подчеркивая, что такие средства создают на стекле водоотталкивающее покрытие, препятствующее образованию капель воды.

Убрать конденсат поможет простая протирка стекол сухой тканью или салфетками. Необходимо удалять снег и лед с ковриков перед поездкой, чтобы избежать попадания талой воды внутрь машины. Регулярное проветривание автомобиля, особенно после дождя или снега, также помогает снизить влажность. После мойки автомобиля обязательно просушивайте салон Арсений Буряков научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА

Он также порекомендовал убедиться, что в автомобиле исправно работает система вентиляции, фильтры заменены, а режимы работы настроены должным образом. Дефлекторы должны быть направлены на стекла, чтобы обеспечивать равномерное распределение теплого воздуха, уточнил Буряков.

«Можно дополнительно использовать осушающие материалы, таких как саше с силикагелем, которые размещаются в салоне для поглощения излишней влаги. Однако их эффективность ограничена, и их необходимо регулярно заменять или восстанавливать», — заключил эксперт.

Ранее общественник и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что оттепель — это опасное время для автолюбителей, в том числе из-за риска схода наледи. По его словам, в первую очередь, обнаружив упавшую с кровли глыбу на автомобиле, следует обратиться в полицию или автоинспекцию. Также необходимо зафиксировать место происшествия, возникшие повреждения, сделать снимки и записать контакты свидетелей.