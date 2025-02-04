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21:10, 4 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский объяснил свое отсутствие на инаугурации Трампа

Зеленский заявил, что Трамп приглашал его на свою инаугурацию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был приглашен на инаугурацию его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом он сообщил в интервью журналисту Пирсу Моргану, его слова приводит издание «Страна.ua».

Зеленский отметил, что его пригласили на мероприятие «в самых общих чертах». Он объяснил, что решил не ехать, поскольку его присутствие было бы неуместным. Глава государства указал, что хотел обсудить с Трампом урегулирование украинского конфликта, но тогда у американского политика «были свои проблемы на повестке дня».

«Возможно, это один из самых важных дней в его жизни, в жизни американского народа, и я думаю, что с моей стороны было просто не очень уместно приходить. У него не было времени для личной встречи», — сказал Зеленский.

Сам Трамп заявлял, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию. При этом он отмечал, что если президент Украины сам захочет присутствовать на мероприятии, то он не будет этому препятствовать.

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