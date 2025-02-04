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23:55, 4 февраля 2025Мир

Зеленский обвинил Запад в невозможности «вытеснить Путина» с Украины

Зеленский обвинил Запад в том, что Украина не может вернуть себе территории
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: President of Ukraine / IMAGO / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что Киев не может вернуть себе потерянные территории военным путем, и обвинил в этом западных партнеров страны. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«Мы не можем вернуть всю вашу территорию, мы мыслим реалистично. К сожалению, поддержка, которую оказывают наши партнеры, недостаточна для того, чтобы мы могли полностью вытеснить [президента России Владимира] Путина с наших территорий», — сказал глава Украины.

Зеленский также подчеркнул, что Киев не может позволить себе «потерять миллионы людей ради результата, который еще не факт, что случится».

В том же интервью Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным. «Я готов, если это будет единственная конфигурация для достижения мира на Украине», — сказал он.

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