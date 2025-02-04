Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«Я готов, если это будет единственная конфигурация для достижения мира на Украине», — сказал глава государства.

Осенью 2022 года Зеленский издал указ, который запрещает украинским властям вести прямые переговоры с Путиным. Глава Украины прежде не заявлял о готовности отменить это распоряжение.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выступил против переговоров с Путиным по Украине. «Прекращение огня, которое лишит Украину ее законного места в европейском и трансатлантическом сообществе, вознаградит насилие и обман Кремля», — считает он.