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22:14, 4 февраля 2025Мир

Власти Чехии обозначили свою позицию по переговорам с Россией

Глава МИД Чехии Липавский высказался против переговоров с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выступил против переговоров с президентом России Владимиром Путиным по конфликту на Украине. О возможных последствиях такого шага он высказался в статье для «Европейской правды».

Министр отметил, что не стоит торопиться вступать в переговоры с Москвой, поскольку это будет «капитуляцией, замаскированной под дипломатию». По его мнению, Запад не должен позволить ослабнуть поддержке Киева, поскольку это приведет к «господству» России, а также к «дестабилизации и подрыву демократического мирового порядка».

«Прекращение огня, которое заморозит территориальные приобретения или лишит Украину ее законного места в европейском и трансатлантическом сообществе, вознаградит насилие и обман Кремля», — предупредил Липавский.

3 февраля в Службе внешней разведки России сообщили, что страны Запада все больше приходят к идее начать переговоры с Россией по Украине. Однако из-за «просроченного» президентского срока Владимира Зеленского страны альянса задумываются о «проведении псевдодемократических выборов», чтобы привести к власти в Киеве новое руководство.

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