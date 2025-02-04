Звезда фильмов ужасов раскрыла влияние 26 лет без алкоголя на свою жизнь

Актриса Джейми Ли Кертис заявила, что трезвость принесла ей друзей и семью

Актриса, «королева крика» из фильмов ужасов Джейми Ли Кертис рассказала, что отпраздновала 26-летие трезвости. О своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью она рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам 66-летней Кертис, она остается верной своему обещанию не пить и не употреблять наркотики, несмотря ни на что. «26 лет назад сегодня я пришла на свою первую встречу по выздоровлению. С тех пор моя жизнь полностью изменилась. Я завела прекрасных друзей, обрела семейную и творческую жизнь, какие и не считала возможными», — раскрыла она влияние отказа от алкоголя на свою жизнь.

Актриса также рассказала, что церковь, в которой когда-то проходили ее еженедельные встречи алкозависимых людей, сгорела во время пожара в Лос-Анджелесе. «Церкви больше не существует, этого района больше не существует, но мы не пьем и не употребляем, несмотря ни на что», — написала звезда. Джейми Ли Кертис также поддержала тех, кто хочет отказаться от алкоголя и наркотиков, напомнив им, что каждый день без употребления — это уже победа.

Ранее 34-летний рэп-исполнитель Колсон Бейкер, известный как Machine Gun Kelly, объяснил истинную причину отказа от наркотиков. Жених Меган Фокс рассказал, что к отказу от запрещенных веществ его подтолкнули слова 15-летней дочери.