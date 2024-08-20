Machine Gun Kelly рассказал об истинных причинах отказа от наркотиков

Рэпер Machine Gun Kelly заявил, что отказался от наркотиков после слов дочери

34-летний рэп-исполнитель Колсон Бейкер, известный как Machine Gun Kelly заявил, что рад тому, что наконец ведет здоровый образ жизни и не употребляет запрещенные вещества. Музыкант также объяснил истинную причину отказа от наркотиков. Его слова приводит издание People.

Жених Меган Фокс рассказал, что к отказу от запрещенных веществ его подтолкнули слова 15-летней дочери. «Все началось с того, что она сказала: "Папа, ты знаешь, что я всегда понимаю, когда ты под кайфом?" Это разбило мне сердце», — признался Бейкер.

Услышав эти слова от собственного ребенка, рэпер окончательно разочаровался в себе. Он осознал, что наркотики и алкоголь разрушают его личность, и захотел стать таким отцом, которым могли бы гордиться его родные.

При этом Бейкер добавил, что путь к трезвости был для него непростым: лечить его отказались шесть специалистов, однако в итоге музыкант нашел реабилитационный центр, в котором ему смогли оказать помощь. Исполнитель заверил, что уже год не употребляет запрещенные вещества и ведет здоровый образ жизни.

Ранее Machine Gun Kelly впервые признался, что тайно проходил лечение от наркозависимости и алкоголизма в рехабе. Также сообщается, что актриса Меган Фокс на период лечения расставалась с ним.