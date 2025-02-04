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20:28, 4 февраля 2025Забота о себе

Звезда «Основного инстинкта» потеряла контроль над ногой и почерком после инсульта

Актриса Шэрон Стоун призвала не медлить с вызовом врача при признаках инсульта
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Slaven Vlasic / Getty Images for The American Heart Association

Американская актриса, звезда фильмов «Основной инстинкт» и «Казино» Шэрон Стоун рассказала о перенесенном в 2001 году инсульте. 66-летнюю Стоун цитирует издание People.

По словам актрисы, после выписки из больницы она потеряла контроль над ногой и почерком. «Я вышла из больницы, потеряв 18 процентов массы тела, волоча правую ногу и не имея возможности написать свое имя. Но прямо сейчас я провожу этот праздник на двух ногах и двенадцатисантиметровых каблуках — я смогла, и вы сможете», — сказала она.

Стоун отметила, что 24 года назад не существовало программ, которые помогли бы ей снова начать нормально ходить и говорить. Сейчас, предположила она, положение дел переживших инсульт людей ненамного лучше, но они должны бороться, чтобы выжить: «Я хочу, чтобы они посмотрели на меня и знали: со мной развелся муж, банк забрал 18 миллионов долларов всех моих накоплений. У меня ничего не было, ни денег, ни карьеры — нищая и всего один процент шансов, что я выживу», — вспоминает Стоун.

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Актриса призвала обращать внимание на симптомы инсульта, не медлить с вызовом врача при признаках этого смертельно опасного состояния и делать все, чтобы спастись. «Если лицо начинает провисать или неметь, если рука чувствуется странно или немеет, если речь сбивчивая и невнятная или вы говорите что-то не то, — ждать некогда, вызывайте скорую», — призвала она.

Не спрашивайте друзей. Не спрашивайте мужа: «Как думаешь, что мне следует делать?» Сразу в службу спасения, без вопросов. Я звонила знакомым. Они повесили трубку, оставили лежать на полу, не помогли мне. Провела на полу одна три дня. Вызовите скорую и доберитесь до больницы. Выйдите на встречную полосу и помашите руками. Не стесняйтесь

Шарон Стоунактриса

Ранее Шэрон Стоун призналась, что ходит на свидания после знакомств с мужчинами в сети. По словам звезды, она знакомится с мужчинами от своего имени.

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