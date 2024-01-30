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02:09, 30 января 2024Забота о себе

Знаменитая актриса призналась в использовании приложений для знакомств

Актриса Шэрон Стоун призналась, что ходит на свидания после знакомств в сети

Фото: Simone Comi / Globallookpress.com

Знаменитая американская актриса Шэрон Стоун призналась, что ходит на свидания после знакомств с мужчинами в сети. Об использовании приложений для поиска романтических партнеров знаменитость рассказала в интервью The Times.

По словам звезды «Основного инстинкта», «Казино» и других голливудских фильмов, она знакомится с мужчинами от своего имени. «Я не стремлюсь спрятаться. При этом свидания не всегда получаются удачными», — заявила она. Стоун призналась, что однажды оказалась на свидании с героиновым наркоманом, у которого в анкете стояло старое и приличное фото. Встретившись с ним в ресторане, актриса попросила у официанта стакан воды и после удалилась.

Во время еще нескольких свиданий Стоун пришлось выступить в роли психоаналитика, правда, по словам актрисы, это было ей полезно. Знаменитость рассказала, что один из потенциальных ухажеров пожаловался ей, что забеременевшая от него девушка сделала аборт после разрыва отношений, а другой на свидании страдал о предстоящем разводе.

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Стоун подчеркнула, что после нескольких неудачных браков и романов именно в 2024 году хочет влюбиться и найти достойного мужчину.

Ранее Стоун, перенесшая тяжелый инсульт в 43 года, рассказала о борьбе с последствиями болезни. После инсульта она лишилась семьи: муж подал на развод и добился единоличной опеки над сыном.

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      Вера Владзиевская
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