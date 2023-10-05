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20:56, 5 октября 2023Забота о себе

Шэрон Стоун рассказала о борьбе с последствиями тяжелого инсульта

Шэрон Стоун рассказала, что после тяжелого инсульта ее поддержал только отец

Фото: Simone Comi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Актриса Шэрон Стоун, которая перенесла тяжелый инсульт, когда ей было 43 года, рассказала о борьбе с последствиями болезни. В интервью изданию People звезда «Основного инстинкта» назвала единственного поддержавшего ее в тот момент человека — им был отец актрисы Джозеф Стоун.

Артистка вспомнила, что до болезни они с супругом Филом Бронштейном вместе растили усыновленного ребенка. После инсульта она лишилась семьи: муж подал на развод и добился единоличной опеки над сыном.

В тот момент я потеряла все, что делало меня мной: опеку над ребенком, карьеру, деньги

Шэрон Стоунактриса
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«Единственный, кто был со мной рядом в тот тяжелый момент, — отец», — вспомнила в интервью звезда Голливуда. По словам Стоун, после болезни она так и не смогла вернуться к прежней жизни. Однако со временем ей удалось понять, что у нее есть все для счастливой жизни.

Сейчас у актрисы три взрослых сына, иногда она снимается в кино и сериалах. Также она входит в правление Неврологического фонда Барроу.

Ранее пластический хирург Иляна Гончарова перечислила знаменитостей, выбравших естественную красоту. Среди них она назвала и Шэрон Стоун.

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    Вера Владзиевская
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